Почти 9 тыс. шкур ондатры изъяли полицейские в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 16 АПРЕЛЯ - Сотрудники полиции Алматинской области во время патрулирования остановили микроавтобус марки "Mercedes-Benz", в котором перевозили около 9 тыс. шкур ондатры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Микроавтобусом управлял житель Карасайского района. В ходе проверки в багажном отделении полицейские обнаружили 9 больших сумок, в которых перевозились заготовленные шкуры ондатры, сообщили в пресс-службе управления полиции региона

Водитель, являющийся владельцем транспортного средства, предоставить каких либо документов на перевозимый груз не смог, после чего он был доставлен в районную полицию для дальнейшего разбирательства", - рассказал начальник Балхашского РОП, подполковник полиции Даурен Кутпанов.

Материальный ущерб, причиненный государству, в настоящий момент подсчитывается. По словам подозреваемого, он закупил шкуры для дальнейшей продажи. За шкуры он отдал более 4 млн тенге.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по пункту 4 части 4 статьи 337 (Незаконная охота с причинением крупного ущерба). Всего незаконно заготовлено 8 тыс. 972 шкуры ондатры.

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