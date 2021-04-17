Почти 9 тыс. шкур ондатры изъяли полицейские в Алматинской области

Микроавтобусом управлял житель Карасайского района. В ходе проверки в багажном отделении полицейские обнаружили 9 больших сумок, в которых перевозились заготовленные шкуры ондатры, сообщили в пресс-службе управления полиции региона
Водитель, являющийся владельцем транспортного средства, предоставить каких либо документов на перевозимый груз не смог, после чего он был доставлен в районную полицию для дальнейшего разбирательства", - рассказал начальник Балхашского РОП, подполковник полиции Даурен Кутпанов.
Материальный ущерб, причиненный государству, в настоящий момент подсчитывается. По словам подозреваемого, он закупил шкуры для дальнейшей продажи. За шкуры он отдал более 4 млн тенге.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по пункту 4 части 4 статьи 337 (Незаконная охота с причинением крупного ущерба). Всего незаконно заготовлено 8 тыс. 972 шкуры ондатры.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в ЗКО были изъяты рога сайги на 2 млрд тенге.
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