Рога сайги на 2 млрд тенге в ходе спецоперации изъяли в ЗКО

УРАЛЬСК. 12 АПРЕЛЯ - Сотрудники полиции изъяли у жителей Бокейординского района Западно-Казахстанской области более 800 рогов сайгаков. Нанесенный в результате преступной деятельности ущерб оценивается в 2 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе следствия установлено, что задержанные лица причастны к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время полиция ищет сообщников и места реализации рогов, сообщает Polisia.kz

Сотрудниками департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан и ДП ЗКО проведена спецоперация. В результате были задержаны трое жителей Бокейординского района в возрасте от 27 до 39 лет. У них изъято 805 рогов сайгаков, расфасованных в восемь мешков. По словам задержанных, они с осени 2020 года и по сей день срезали рога погибших сайгаков и хранили их для сбыта", - проинформировали в полиции.

По данным ведомства, 10 апреля подозреваемые водворены в ИВС в соответствии со статьей 128 УПК. В отношении них начато досудебное расследование по статье 339 УК, прим. 1. Назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и трасологическая.

В полиции также отметили, что в настоящее время в странах ближнего зарубежья проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся скупкой рогов сайги по оптовым ценам. Это не первые подозреваемые, которых в этом году задержали за незаконное обращение с сайгачьими рогами. В феврале в поселке Зашаган был задержан 34-летний мужчина, у которого изъято 219 рогов сайгака. В целом с начала года зарегистрировано пять фактов незаконного отлова сайгаков, 15 фактов незаконного обращения с дериватами редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. По всем преступлениям уголовные дела направлены в суд.

В соответствии с действующим законодательством за незаконное приобретение, хранение, реализацию, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение сайги, ее частей или дериватов предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 12 лет.

Напомним, что на прошлой неделе проведена спецоперация по задержанию браконьеров в Нур-Султане: изъята крупная партия сайгачьих рогов.

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