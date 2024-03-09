07.03.2024, 11:50 44011

Мясное ОПГ в Костанайской области: украдено 3 млрд тенге госсубсидий   

Глава организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего
Мясное ОПГ в Костанайской области: украдено 3 млрд тенге госсубсидий
Фото: polisia.kz
Костанай. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области почти 50 человек попали под следствие по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "Beef Export Group", сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса РК" c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.


По данным АФМ, всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 - члены организованной группы.


Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании. Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей", - сообщили в агентстве.


Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявлены подозрения трем должностным лицам ГУ "Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области", совершившим пособничество в хищении денежных средств и взяточничество.

Семи ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений", - добавили в пресс-службе.


Ранее в области Жетысу осудили экс-директора предприятия за хищение 100 млн тенге бюджетных средств.
 
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Теги:РасследованиеОПГКостанай

новости по теме

08.03.2024, 10:20 16576

В Алматинской области начальника колонии задержали по подозрению в получении взятки

Подозреваемый водворен в ИВС
В Алматинской области начальника колонии задержали по подозрению в получении взятки
Алматы. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Начальника колонии департамента УИС по городу Алматы, Алматинской и Жетысуской областям задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана.

7 марта текущего года по подозрению в получении взятки задержан начальник учреждения № 57 департамента УИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетысу", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Иные подробности не подлежат разглашению в интересах следствия", - добавили в КУИС.


Ранее сообщалось, что руководителя департамента экологии ВКО подозревают в коррупции.
 
07.03.2024, 11:20 45356

В Туркестанской области таможенников подозревают в получении взяток

Они подозреваются в получении взяток за беспрепятственный проезд грузовых машин через таможенный пост
В Туркестанской области таможенников подозревают в получении взяток
Фото: Depositphotos
Туркестан. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области должностных лиц таможенного поста "Қазығұрт" подозревают в получении взяток, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.

Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц таможенного поста "Қазығұрт" областного департамента государственных доходов по фактам взяточничества на системной основе", - заявил Арман Тлеукенов.


По словам спикера, они подозреваются в получении взяток от участников внешнеэкономической деятельности в сумме от 50 до 200 тысяч тенге за беспрепятственный проезд грузовых машин через таможенный пост.

Расследование продолжается", - добавил официальный представитель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.


Напомним, в Казахстане намерены создать публичный реестр коррупционеров.
 
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Теги:ВзяткаТуркестанТаможня
06.03.2024, 18:29 67116

Тело полицейского нашли на автомойке в Акмолинской области

Он работал в изоляторе временного содержания
Кокшетау. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 5 марта в Есиле в отделение полиции Есильского района поступил сигнал об обнаружении в машине на автомойке тел двух мужчин, сообщает sinegor.kz.

В Audi A6 находились двое мужчин 28 и 29 лет. Личности обоих установлены. Один из умерших - сержант полиции, работавший в изоляторе временного содержания отделения полиции Есильского района. Второй - местный житель.

Признаков насильственной смерти, по предварительной информации, не обнаружено.

Согласно имеющимся сведениям оба мужчины были трезвы. Обстоятельства выясняются.
 
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Теги:ТелоПолицейскийОбнаружение
06.03.2024, 15:32 72306

Дело Сатыбалды: возвращено более 730 млрд тенге активов

В целом с 2022 года государству возвращено более 1 трлн тенге
Дело Сатыбалды: возвращено более 730 млрд тенге активов
Фото: azattyq-ruhy.kz
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования дела Кайрата Сатыбалды государству возвращено 732,8 млрд тенге активов, сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.

В целом, по его словам, с 2022 года государству возвращено более 1 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Тлеукенов также пообещал журналистам позже ответить на вопрос относительно приобретения гостиницы Кайратом Сатыбалды во время нахождения за решеткой.

Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов. В частности, в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге.

В мае прошлого года Антикор сообщил о возврате Сатыбалдыулы в доход государства $14 млн из Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время еще одно дело в отношении Сатыбалдыулы по отмыванию доходов находится в суде.

В декабре прошлого года суд отказал Кайрату Сатыбалды в досрочном освобождении, а в январе Антикор сообщил, что государству возвращена часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Кайрата Сатыбалды.
 
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Теги:АктивыВозвратСатыбалдыАнтикор
06.03.2024, 14:50 73696

В СКО депутат подозревается в хищении более 250 млн тенге

Средства были выделены на ремонт ливневых сетей
Петропавловск. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении депутата, который также является руководителем ГКП на ПХВ "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения" акимата г. Петропавловска", и его заместителя, сообщил на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.

Как уточнил представитель Антикора, должностные лица подозреваются в хищении бюджетных средств на общую сумму 258 млн тенге путем заключения в период 2020-2022 годов фиктивных договоров с аффилированными предприятиями на выполнение работ по реконструкции ливневых сетей, ремонту насосных станций и оказанию услуг по аренде спецтехники.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Расследование продолжается.

Тлеукенов также рассказал, что в Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя регионального управления физической культуры и спорта.

Он подозревается в получении взятки в сумме 1,2 млн тенге от подведомственной организации со средств, выделенных для спортсменов на прохождение учебно-тренировочных сборов. Досудебное расследование продолжается", - сказал представитель Антикора.

 
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Теги:Ремонтдепутатхищение
06.03.2024, 12:43 76721

За что задержан экс-вице-министр культуры и спорта, рассказали в Антикоре

Действуя в интересах коммерческой организации, Кожагапанов пролоббировал заключение c ней договора по организации в 2018 году выставки, завысив смету форума в два раза
За что задержан экс-вице-министр культуры и спорта, рассказали в Антикоре
Фото: Depositphotos
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Антикоррупционной службе подтвердили, что 1 марта по результатам негласных мероприятий задержан экс-вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления, передает корреспондент агентства.

Действуя в интересах коммерческой организации, он пролоббировал заключение c ней договора по организации в 2018 году выставки XV Межрегионального форума сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации в Петропавловске. При этом смета для проведения форума была завышена в 2 раза, что привело к необоснованному расходу бюджетных средств", - рассказал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на брифинге.


Он также отметил, что у задержанного арестовано имущество, приобретенное на добытые преступным путем деньги.

В отношении задержанного с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Напомним, Кожагапанов занимал пост вице-министра культуры и спорта с апреля по сентябрь 2021 года. Затем был назначен на должность советника премьер-министра.
 
06.03.2024, 12:20 77476

Двух жителей Шымкента задержали по подозрению в пропаганде терроризма  

Один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию
Двух жителей Шымкента задержали по подозрению в пропаганде терроризма
Фото: КНБ
Шымкент. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 6 марта по подозрению в пропаганде терроризма задержаны два жителя Шымкента, сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана.

В ведомстве уточнили, что задержанные вели пропаганду в соцсетях.

Ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию", - рассказали в КНБ.



Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).

Ранее еще один житель Шымкента был задержан по подозрению в пропаганде терроризма.
 
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Теги:Терроризмпропаганда
06.03.2024, 09:40 72706

Пытались сбыть свыше $84 тысяч: в Шымкенте задержана группа фальшивомонетчиков   

К подозреваемым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей
Пытались сбыть свыше $84 тысяч: в Шымкенте задержана группа фальшивомонетчиков
Фото: pexels.com
Шымкент. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте задержана группа фальшивомонетчиков, которая пыталась сбыть свыше $84 тысяч, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц при сбыте фальшивых денежных средств в размере $84 200", - проинформировали в пресс-службе.



Отмечается, что подозреваемые задержаны, с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее фальшивомонетчика задержали в Мангистауской области.
 

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