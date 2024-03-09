Мясное ОПГ в Костанайской области: украдено 3 млрд тенге госсубсидий
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Костанай. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области почти 50 человек попали под следствие по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО "Beef Export Group", сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Группа лиц на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса РК" c причинением ущерба государству на сумму более 3 млрд тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
По данным АФМ, всего в преступную схему было вовлечено 49 человек, из которых 13 - члены организованной группы.
Руководитель организованной группы подозревается и в применении насильственных действий в отношении госслужащего, который проводил налоговую проверку деятельности его подконтрольной компании. Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30 крестьянских хозяйств Костанайской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей", - сообщили в агентстве.
Кроме того, в рамках досудебного расследования предъявлены подозрения трем должностным лицам ГУ "Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области", совершившим пособничество в хищении денежных средств и взяточничество.
Семи ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему заведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений", - добавили в пресс-службе.
Ранее в области Жетысу осудили экс-директора предприятия за хищение 100 млн тенге бюджетных средств.