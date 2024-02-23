В области Жетысу осудили экс-директора предприятия за хищение 100 млн тенге бюджетных средств

Его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы

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Талдыкорган. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу осудили бывшего директора предприятия за хищение государственных субсидий, выделенных на приобретение угля, - В области Жетысу осудили бывшего директора предприятия за хищение государственных субсидий, выделенных на приобретение угля, сообщили в областной прокуратуре.





Приговором суда бывший директор ГКП на ПХВ "Алакольжылу" осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств свыше 100 млн тенге", - говорится в сообщении.





По данным прокуратуры, средства были выделены на приобретение угля. Хищение средств совершено путем их вывода через компанию, аффилированную с руководителем коммунального предприятия.





Данный факт выявлен и расследован спецпрокурорами. Приговор не вступил в законную силу.