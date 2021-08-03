Столичному застройщику грозит 9 лет лишения свободы

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Девять лет тюрьмы грозит столичному застройщику Сергею Котлярову, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Такое наказание запросил прокурор. Судебное следствие завершилось в Сарыаркинском районном суде Нур-Султана, сообщает " Хабар 24 ".

Котлярова обвиняют в мошенничестве и причинении материального ущерба в особо крупном размере.

По версии гособвинения он заключил сделку-взаимозачёт с ТОО, обеспечением которой стали 25 квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе "Шыгыс". Эти же квартиры попали под двойные продажи. Их реализовали дольщикам через риелтора.

Предлагаю признать Котлярова Сергея Владимировича, 1958 года рождения, виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 УК РК, и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности без конфискации имущества с запретом заниматься деятельностью, связанной со строительством и привлечением денег дольщиков на 5 лет. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражу. И взять под стражу немедленно", - сказал прокурор Дархан Калкаманов

Сам застройщик вину не признаёт.

В ходе судебного следствия противоречие утверждаемых обстоятельств о наличии прав на квартиры данными лицами неоднократно подтверждалось, что никаких зачётов долга ТОО "Стройастес" в виде стоимости квартир, указанных в договоре цессии, не проводилось и на баланс ТОО данные квартиры не принимались", - сказал подсудимый Сергей Котляров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства