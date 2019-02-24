В Уральске подсудимые по делу о транспортировке нефтепродуктов из России получили от пяти до восьми лет заключения

Уральск. 29 января. Kazakhstan Today - В Уральске подсудимые по делу о незаконной транспортировке нефтепродуктов из России получили от пяти до восьми лет заключения

Приговор вынесен сегодня в специализированном межрайонном уголовном суде. Кайрату Намазбаеву, организатору преступной группировки, назначено 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Он признан виновным по статьям 197 УК РК (Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), 218 УК РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), 264 УК РК (Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них), пишет портал "Мой город"

Начальник завода Оренбургской области Тимур Калиев приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет. Он признан виновным по статьям 197 УК РК и 218 УК РК.

Жандоса Каирбаева суд признал виновным также по статьям 197 УК РК, 218 УК РК и 264 УК РК и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Айбека Балтурманова суд также признал виновным по аналогичным статьям и приговорил к 8 годам лишения свободы. Свой срок осужденный должен будет отбыть в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Нурлана Кенженова суд также приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системе средней безопасности. Он признан виновным по этим же статьям.

Бахытжан Жакатаев приговорен к 5 годам лишения свободы. Он признан виновным по статьям 216 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).

Кроме того, суд постановил удовлетворить иск прокурора частично. Осужденные должны будут выплатить 539 млн тенге в доход государства. Также у них конфискуют имущество, добытое преступным путем, на сумму 3 млрд 925 млн тенге.

Осужденные с приговором суда не согласились.

"Здесь просто подтвердили версию обвинения. Все, что было здесь сказано и сделано, - все было в угоду следствию. Нас просто заказали. Мы мешали определенным людям. Полтора года назад начальник КНБ уже озвучил мне срок, который мне сегодня вынесли. Это верх беззакония. Вы все кого-то боитесь. Дело сфабриковано", - заявил Кайрат Намазбаев.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

"Мы однозначно будем обжаловать приговор. Не соблюдены ни уголовно-процессуальное законодательство, ни уголовный закон. Даже студент первого курса юридического факультета знает, что в деле не могут быть два обвинительных акта. Здесь такой факт имеет место быть. Приговор вынесен один. Это вообще нонсенс. Мы не можем этого понять. Эта вопиющий факт нарушения закона. Некоторым осужденным даже не было предъявлено обвинение… Мы рассчитывали на оправдательный приговор", - заявил адвокат Рашид Хисаметдинов.

Приговор в законную силу не вступил.

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