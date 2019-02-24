Гражданина Азербайджана задержали в Алматы за кражу сейфа

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - На улице Момышулы, в Ауэзовском районе Алматы сотрудники оперативно-поискового отдела криминальной полиции города задержали 24-летнего гражданина Азербайджана по подозрению в краже сейфа, передает Kazakhstan Today.

"Оперативники заметили, как молодой мужчина бежит с огромной сумкой в сторону проезжей части и спешно пытается загрузить эту сумку в автомобиль. Его действия показались странными и подозрительными, челночная сумка слишком превышала размеры содержимого и сам подозреваемый грузил сумку не в багажник автомобиля, а на пассажирское сиденье. Как было установлено после задержания, в сумке находился сейф, который подозреваемый путем тайного хищения вынес из подсобного помещения одного из магазинов. В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим аналогичным правонарушениям на территории города. Кроме того, не исключается вероятность участия в данном преступлении других лиц, их личности сейчас устанавливаются, они обязательно будут задержаны и преданы суду", - рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188 УК РК. На данный момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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