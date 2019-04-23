В Алматинской области родственники вместе торговали наркотиками

Талдыкорган. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Карасайском районе Алматинской области в ходе спецоперации ликвидировали точку сбыта наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Спецоперация проводилась в ночь с 19 на 20 апреля в поселке Жандосова. Стражи порядка задержали 68-летнего пенсионера и 44-летнюю женщину, подозреваемых в сбыте и распространении наркотиков.

Задержанные лица приходятся друг другу родственниками и проживают в одном доме. Точнее, женщина является снохой пожилому мужчине. Оба подозреваемых были задержаны при сбыте нескольких доз гашиша общим весом около 13 граммов. Сейчас задержанные лица помещены под стражу в изолятор временного содержания. По зарегистрированным фактам сбыта наркотиков возбуждено уголовное производство", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что с начала года усилиями полиции региона к уголовной ответственности привлечены свыше 20 наркоторговцев. Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотиков составил почти 344 килограмма.

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