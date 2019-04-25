Три группировки автоугонщиков задержали в Алматы

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы с начала года зарегистрировано 77 фактов неправомерного завладения чужим транспортным средством, 72 из них - раскрыты, передает Kazakhstan Today.

С начала года сотрудниками нашего подразделения и коллег из районных управлений полиции разоблачены три устойчивые преступленные группы, которым удалось инкриминировать 22 факта угонов. Преступная деятельность этих групп носит серийный характер. Чужие машины, ставшие объектом посягательства, в настоящее время следствием изымаются и в процессуальном порядке возвращаются владельцам", - сказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Он отметил, что группировках состояли приезжие из других регионов Казахстана, причем каждый из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Специальный анализ свидетельствует, что чаще всего злоумышленники угоняют машины старых годов выпусков, к примеру, "Мазда", ВАЗ. Были факты угона и элитных внедорожников. Те, что имели автосигнализацию с GPS-модулем, оперативно найдены и возращены заявителям, а лица, угнавшие их, соответственно, арестованы. К слову, одну из таких машин мы "перехватили" на юге страны", - сказал Искаков.

В криминальной полиции города уточнили, что по нераскрытым угонам в настоящее время в районных управлениях внутренних дел проводятся досудебные расследования. В составе УКП города создана специальная следственно-оперативная группа.

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