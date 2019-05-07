Мужчина устроил стрельбу возле одного из супермаркетов Талдыкоргана, один человек пострадал

Талдыкорган. 6 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Талдыкоргана задержали 27-летнего подозреваемого в стрельбе у одного из супермаркетов города, в результате которой один человек получил огнестрельные ранения, передает Kazakhstan Today.

Ночью 2 мая в многопрофильную больницу Талдыкоргана с огнестрельными ранениями доставили 37-летнего мужчину. Как выяснилось, потерпевший был ранен в уличной потасовке с неизвестным, использовавшим травматическое оружие", - сообщили в областном Департаменте полиции.

По данным ведомства, инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Полицейские установили личность стрелка и объявили его в республиканский розыск.

Ориентировку на разыскиваемого стрелка разослали по всем полицейским подразделениям, а также разместили в социальных сетях. И в ходе оперативно-розыскных мероприятий молодой мужчина был вскоре задержан на одной из съемных квартир в Талдыкоргане. Задержанному сейчас инкриминируется "Покушение на убийство", входящее в категорию особо тяжких преступлений. Подозреваемый помещен под стражу в ИВС городской полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Расследование по данному факту продолжается. Полицейские ведут поиск использованного в преступлении оружия.

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