Мужчина устроил стрельбу возле одного из супермаркетов Талдыкоргана, один человек пострадал

Ночью 2 мая в многопрофильную больницу Талдыкоргана с огнестрельными ранениями доставили 37-летнего мужчину. Как выяснилось, потерпевший был ранен в уличной потасовке с неизвестным, использовавшим травматическое оружие", - сообщили в областном Департаменте полиции.
По данным ведомства, инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Полицейские установили личность стрелка и объявили его в республиканский розыск.
Ориентировку на разыскиваемого стрелка разослали по всем полицейским подразделениям, а также разместили в социальных сетях. И в ходе оперативно-розыскных мероприятий молодой мужчина был вскоре задержан на одной из съемных квартир в Талдыкоргане. Задержанному сейчас инкриминируется "Покушение на убийство", входящее в категорию особо тяжких преступлений. Подозреваемый помещен под стражу в ИВС городской полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Расследование по данному факту продолжается. Полицейские ведут поиск использованного в преступлении оружия.
Как сообщалось ранее, в Алматы полицейские задержали четверых подозреваемых в стрельбе. Данный инцидент также зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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