Условные сроки получили организаторы продажи новорожденного в Алматинской области

Талдыкорган. 14 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области вынесли приговор продавцам новорождённого малыша, его мать и бабушка получили по семь лет условно, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Кроме них, осудили еще трёх фигурантов дела: это двое сотрудников Центральной больницы Каскелена и покупательница. Их также приговорили к условным срокам. Санитарке и женщине, которая собиралась купить ребенка, дали по семь лет, а заведующий родильным отделением получил на полгода больше. Всех участников признали виновными в торговле несовершеннолетним.

При этом ребенок до сих пор находится в доме малютки.

Как сообщалось ранее, в июле 2018 года полиция Алматинской области выявила факт продажи младенца медицинскими работниками . Была задержана группа лиц, а данный факт зарегистрирован по статье "Торговля несовершеннолетними".

Родная бабушка тогда уверяла, что просто собирались отдать малыша в бездетную семью из-за финансовых трудностей.

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