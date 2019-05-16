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Условные сроки получили организаторы продажи новорожденного в Алматинской области

14.05.2019, 09:36 7723
Условные сроки получили организаторы продажи новорожденного в Алматинской области
Талдыкорган. 14 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области вынесли приговор продавцам новорождённого малыша, его мать и бабушка получили по семь лет условно, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК
 
Кроме них, осудили еще трёх фигурантов дела: это двое сотрудников Центральной больницы Каскелена и покупательница. Их также приговорили к условным срокам. Санитарке и женщине, которая собиралась купить ребенка, дали по семь лет, а заведующий родильным отделением получил на полгода больше. Всех участников признали виновными в торговле несовершеннолетним. 
 
При этом ребенок до сих пор находится в доме малютки. 
 
Как сообщалось ранее, в июле 2018 года полиция Алматинской области выявила факт продажи младенца медицинскими работниками. Была задержана группа лиц, а данный факт зарегистрирован по статье "Торговля несовершеннолетними".
 
Родная бабушка тогда уверяла, что просто собирались отдать малыша в бездетную семью из-за финансовых трудностей.
 

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