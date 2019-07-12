Жестокое убийство полицейского расследуют в Жамбылской области

Тараз. 11 июля. Kazakhstan Today - Жестокое убийство полицейского произошло в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, 5 июля в Шуском районе области было найдено обгорелое тело мужчины. После установления личности погибшего выяснилось, что он был полицейским, но с 16 мая находился на больничном в связи с проведением хирургической операции.

По данному делу ведется расследование по статье УК РК "Убийство", его ход взят на особый контроль МВД, уточнили в пресс-службе.





Напомним, в мае к 11 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили полицейского, застрелившего своего коллегу в Алматы

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