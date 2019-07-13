Чемпион мира по боксу задержан по подозрению в убийстве в Костанайской области

Костанай. 12 июля. Kazakhstan Today - Чемпион мира по версии NBA в весе до 61 килограмма Аслан Муканов был задержан сотрудниками полиции вчера неподалеку от поселка Заречный по подозрению в убийстве, передает Kazakhstan Today.

По данным портала "Наша газета" , Муканова подозревают в убийстве мужа собственной сестры, 32-летнего Серика Пшенбаева. По данным следствия, погибшему нанесли несколько ножевых ранений. Скорую вызвала жена убитого.

"Убийство раскрыли по горячим следам. Подозреваемый попытался скрыться в направлении поселка Заречный. Я и мой напарник были неподалеку от КХ "Садовод", где местный начальник службы охраны видел похожего по описанию человека. Подкрепление из бойцов спецподразделения "Арлан" следовало позади нас. Мы догнали подозреваемого, по громкоговорителю потребовали остановиться и поднять руки вверх, а затем лечь на землю. Он был в приметной одежде. Сопротивления подозреваемый не оказывал. Запаха алкоголя я не почувствовал", - сообщил начальник МПС Серик Ракишев.





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