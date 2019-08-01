Вожатого детского лагеря в Актобе подозревают в развращении воспитанников

Актобе. 31 июля. Kazakhstan Today - В Актобе вожатого загородного детского лагеря "Акбобек-Восток" подозревают в развращении малолетних, передает Kazakhstan Today.

Заявления на 22-летнего воспитателя написали родители сразу семи детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказали в прокуратуре. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщил телеканал " Астана ".

Обращение о развращении несовершеннолетних. Обстоятельства на сегодняшний день выясняются, есть ли развращение либо его нет. Отделом полиции района Алматы города Актобе начато досудебное производство. В ходе расследования все обстоятельства, которые отражены в обращениях, будут проверены, им будет дана правовая оценка. Расследование по делу взято на контроль прокуратурой района", - прокомментировал прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев.





Подозреваемый - студент одного из столичных вузов, пояснили в областном управлении образования. Во время летних каникул он устроился на работу в детский лагерь. После инцидента его сразу уволили. Во вверенном ему отряде были мальчики в возрасте от 10 до 12 лет, с которыми, по словам специалистов управления, он просто не смог найти общий язык. В загородном лагере проведена проверка.

В целом был проведен мониторинг культурно-бытовых условий, изучена воспитательная работа. Один из сотрудников загородного лагеря "Акбобек-Восток" не нашел контакт именно с детьми", - отметила руководитель отдела управления образования Актюбинской области Ляззат Рсалина.

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