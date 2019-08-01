Вожатого детского лагеря в Актобе подозревают в развращении воспитанников

Заявления на 22-летнего воспитателя написали родители сразу семи детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказали в прокуратуре. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщил телеканал "Астана".
Обращение о развращении несовершеннолетних. Обстоятельства на сегодняшний день выясняются, есть ли развращение либо его нет. Отделом полиции района Алматы города Актобе начато досудебное производство. В ходе расследования все обстоятельства, которые отражены в обращениях, будут проверены, им будет дана правовая оценка. Расследование по делу взято на контроль прокуратурой района", - прокомментировал прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев.
Подозреваемый - студент одного из столичных вузов, пояснили в областном управлении образования. Во время летних каникул он устроился на работу в детский лагерь. После инцидента его сразу уволили. Во вверенном ему отряде были мальчики в возрасте от 10 до 12 лет, с которыми, по словам специалистов управления, он просто не смог найти общий язык. В загородном лагере проведена проверка.
В целом был проведен мониторинг культурно-бытовых условий, изучена воспитательная работа. Один из сотрудников загородного лагеря "Акбобек-Восток" не нашел контакт именно с детьми", - отметила руководитель отдела управления образования Актюбинской области Ляззат Рсалина.
Напомним, в Караганде к 10 годам лишения свободы приговорили инвалида, развращавшего несовершеннолетних девочек. А в Астане пенсионер получил 17 лет лишения свободы за развращение 8-летней внучки.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства