Директора Карагандинского филиала "КазАвтоЖола" подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Караганда. 9 сентября. Kazakhstan Today - Директора Карагандинского филиала НК "КазАвтоЖол" подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передает Kazakhstan Today.
Департаментом Агентства Республики Казахстан противодействию коррупции Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении директора Карагандинского областного филиала АО "НК" КазАвтоЖол". Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при подписании актов выполненных работ не в полном объеме по реконструкции автомобильных дорог Астана - Караганда - Балхаш - Алматы и участка дороги Анар - Осакаровка, что повлекло причинение государству ущерба свыше 300 млн тенге", - сообщила Антикоррупционная служба РК.
Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом, добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, генеральный директор РГП "Научно-исследовательский центр "Гарыш-Экология" приговорен за злоупотребление полномочиями к 3 годам ограничения свободы.
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