В Павлодаре пытались похитить сестру Даниала Ахметова

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Павлодар. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодаре пытались похитить сестру акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова Гульфаз Аубанову, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты "Время" , неизвестные подкараулили Гульфаз Кенжетаевну у ее особняка в центре Павлодара и попытались затащить в белую легковушку. Женщине удалось вырваться.

В пресс-службе департамента полиции информацию о попытке похищения Аубановой подтвердили.

"18 сентября 2019 года в полицию обратилась гражданка А., 1958 года рождения с заявлением о том, что 18 сентября 2019 года, около 07.40, неизвестное лицо, находясь около дома №16 по улице Исиналиева в городе Павлодаре, применило в отношении нее насилие. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 125 УК РК (Похищение). Ориентирован личный состав региона. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту", - сообщили в ведомстве.

В управлении криминальной полиции редакции сообщили, что отрабатываются три версии: выкуп, бытовой конфликт и финансово-хозяйственная деятельность.

Гульфаз Аубанова в разные годы занимала должности руководителя управления здравоохранения Павлодарской области и руководителя департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Павлодарской области. Является учредителем медучреждения "Данель", в которое входят выкупленный в 2018 году у государства областной диагностический центр, недавно открытая частная поликлиника и вот уже 24 года работающий в Павлодаре частный роддом.

Напомним, помимо сестры экс-премьера, дважды возглавлявшего Павлодарскую область, в регионе сосредоточен бизнес и сына Даниала Кенжетаевича Талгата, пишет издание.

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