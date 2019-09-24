Директора Наццентра экспертизы по Актюбинской области подозревают в сборе денег с подчиненных на сумму 3,5 млн тенге

Актобе. 23 сентября. Kazakhstan Today - Директора Национального центра экспертизы по Актюбинской области подозревают в сборе денег с подчиненных на сумму 3,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Актюбинской области начато досудебное расследование в отношении директора РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы РК.

Он подозревается в превышении должностных полномочий путем неоднократного сбора денежных средств с подчиненных сотрудников с выплаченных им премий и доплат на сумму свыше 3,5 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

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