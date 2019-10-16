Похитители зерна из госзапаса размещали на складах муляжи из сена и снега

Усть-Каменогорск. 15 октября. Kazakhstan Today - Зерно из госзапаса на 1,4 млрд тенге похитили в Восточном Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники управления специальных прокуроров завершили досудебное расследование по факту хищения зерна из государственных ресурсов. По данным спецпрокуроров, проводивших расследование, договор на хранение зерна АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" заключило с ТОО "ХПП Шыгыс-Астык" в декабре 2017 года. Хищение продзапаса осуществлялось с сентября 2018 по февраль 2019 года", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

Недостачу зерна выявили в марте текущего года по оперативной информации. Осмотр складских помещений, расположенных на станции Аул в Бородулихинском районе и Семее и принадлежавших хлебоприемному предприятию, провели сотрудники полиции и прокуратуры.

Пшеница, подсолнечник и гречиха вывозилась со складов и реализовывалось третьим лицам. А для того, чтобы скрыть похищенный объем, по указанию руководителя ТОО в помещениях изготавливали и хранили муляжи из тюков сена, отходов и снега, присыпанные сверху зерном. Эта преступная схема позволила похитить порядка 17 тыс. тонн продовольственного запаса на общую сумму 1,4 млрд тенге", - добавили в ведомстве.

10 октября текущего года уголовное дело в отношении директора ТОО "ХПП Шыгыс-Астык" направлено в суд. Он обвиняется в присвоении (растрате) вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, по словам министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, в Казахстане в этом сезоне намолочено 19,1 млн тонн зерна . Глава правительства Аскар Мамин поручил приложить все усилия для сохранения собранного урожая, обеспечить хлебоприемными предприятиями своевременный прием зерна на хранение, а также обработку и сушку влажного зерна.

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