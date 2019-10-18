Преступную группу задержали в Алматинской области

Талдыкорган. 17 октября. Kazakhstan Today - В Талгарском районе задержали преступную группу из шести человек, передает Kazakhstan Today.





Задержанных подозревают в убийстве иностранца и двух разбойных нападениях на сельские магазины, сообщает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

В состав группы входили шесть человек, старшему из которых 30 лет, младшему - 24 года. Ранее никто из подозреваемых не привлекался к уголовной ответственности.

"Подозреваемым доказана пока причастность к убийству 20-летнего гражданина Узбекистана, а также двум разбойным нападениям на сельские магазины в Талгарском районе. Все три факта преступлений зарегистрированы в конце августа и начале октября в Кендалинском сельском округе. В качестве вещественных доказательств к материалам уголовного расследования приобщен обрез огнестрельного оружия, из которого производился выстрел в потерпевшего", - сообщили в пресс-службе региональной полиции.

В качестве потерпевших в разбойных нападениях выступают продавщицы. У них злоумышленники украли смартфоны и наличные.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Полиция проверяет их причастность к другим преступлениям.

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