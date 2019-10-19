В Уральске незнакомый мужчина пытался похитить школьницу

Уральск. 18 октября. Kazakhstan Today - В Уральске по подозрению в попытке похищения школьницы задержан 46-летний мужчина, передает Kazakhstan Today.

Нападение на ученицу пятого класса школы-гимназии №44 произошло вечером 16 октября. Неизвестный мужчина напал на девочку сзади и пытался её выкрасть. Ему помешала случайная прохожая, которая смогла защитить ребенка, пишет портал "Мой город"

Информация о нападении начала распространяться в WhatsApp. В администрации СОШ №44 сведения подтвердили.

"Ученица пятого класса вышла с занятий в 17.30. По дороге домой на неё напал неизвестный мужчина. Девочка не запомнила ни лицо этого человека, ни другие отличительные черты. Она начала кричать, и на помощь ей пришла женщина. Сегодня мы вызвали в школу мать девочки. Заявление в полицию они пока писать не стали. Но все же мы сообщили об этом случае участковому. Девочка, естественно, сильно напугана, все время плачет, на неё этот случай произвёл очень сильное негативное впечатление. С ней и с ее мамой проведена беседа, мы посоветовали ей обратиться в правоохранительные органы. О произошедшем случае также сообщили в городской отдел образования. Такой случай у нас произошел впервые, и мы сами до сих пор не можем прийти в себя", - рассказала заместитель директора школы-гимназии 44 Шолпан Сисенова.

Сегодня в полиции региона сообщили о том, что подозреваемый в нападении задержан. Расследуется уголовное дело по статье "Похищение человека".

"Со вчерашнего дня сеть будоражит сообщение о том, что школьницу пытался выкрасть неизвестный мужчина. Однако заявление в полицию от родителей девочки в тот день не поступало. На основании аудиозаписей, распространяемых в мессенджерах, на место выехала следственно-оперативная группа. Мать девочки обратилась лишь в администрацию школы, которая, в свою очередь, сообщили об этом участковому полиции", - сообщил первый заместитель руководителя департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев.

По его словам. со вчерашнего дня полиция отрабатывала прилегающую территорию, а сегодня задержан схожий по описаниям мужчина.

Девочка опознала в нем своего обидчика, ранее они не были знакомы. Вчера этот факт был зарегистрирован в ЕРДР, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК (Хулиганство), но сегодня дело было переквалифицировано на статью 125 УК РК (Похищение человека). Проходят следственные действия", - уточнил Серик Суйнбаев.

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