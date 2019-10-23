Петропавловск. 22 октября. Kazakhstan Today - В Петропавловске после инцидента на бытовой почве задержали 46 студентов вуза, передает Kazakhstan Today.

20 октября в полицию поступило телефонное сообщение о том, что на берегу реки Ишим в районе кафе "Восточный берег" собралось большое количество молодёжи. На место происшествия сотрудниками Центра оперативного управления были незамедлительно направлены все близлежащие пешие маршруты комплексных сил полиции и 11 автопатрулей батальона патрульной полиции управления полиции Петропавловска, пишет Петропавловск.news

По прибытии на место автопатрулей и руководства областной и городской полиции находившиеся на месте молодые люди стали разбегаться в разные стороны. В ходе отработки района были задержаны и доставлены в Подгорный участковый пункт полиции и УП Петропавловска 46 студентов СКГУ имени М. Козыбаева", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Вместе с тем в ведомстве опровергли информацию о массовой драке студентов. Выяснилось, что инцидент произошел на бытовой почве между студентами второго и третьего курсов разных факультетов, приехавших на учебу из южных регионов страны.

Медицинская помощь, не связанная с госпитализацией, оказана одному студенту. Ещё у одного потерпевшего на лице имелась гематома.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции, городской и областной прокуратуры", - заключили в пресс-службе департамента.

Напомним, в декабре 2018 года в Актау студенты разных колледжей устроили массовую драку с поножовщиной . В результате с ножевыми ранениями в Мангистаускую областную больницу были доставлены два парня. В драке принимали участие 11 студентов.

В январе 2018 года в столице на три года ограничения свободы осудили студента, нанесшего ножевые раны соседу по общежитию

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