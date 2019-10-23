Система Orphus

В Петропавловске после инцидента на бытовой почве задержали 46 студентов вуза

22.10.2019, 12:12 9559
В Петропавловске после инцидента на бытовой почве задержали 46 студентов вуза
Петропавловск. 22 октября. Kazakhstan Today - В Петропавловске после инцидента на бытовой почве задержали 46 студентов вуза, передает Kazakhstan Today.
 
20 октября в полицию поступило телефонное сообщение о том, что на берегу реки Ишим в районе кафе "Восточный берег" собралось большое количество молодёжи. На место происшествия сотрудниками Центра оперативного управления были незамедлительно направлены все близлежащие пешие маршруты комплексных сил полиции и 11 автопатрулей батальона патрульной полиции управления полиции Петропавловска, пишет Петропавловск.news.
 

По прибытии на место автопатрулей и руководства областной и городской полиции находившиеся на месте молодые люди стали разбегаться в разные стороны. В ходе отработки района были задержаны и доставлены в Подгорный участковый пункт полиции и УП Петропавловска 46 студентов СКГУ имени М. Козыбаева", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

 
Вместе с тем в ведомстве опровергли информацию о массовой драке студентов. Выяснилось, что инцидент произошел на бытовой почве между студентами второго и третьего курсов разных факультетов, приехавших на учебу из южных регионов страны. 
 
Медицинская помощь, не связанная с госпитализацией, оказана одному студенту. Ещё у одного потерпевшего на лице имелась гематома.
 

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции, городской и областной прокуратуры", - заключили в пресс-службе департамента.

 
Напомним, в декабре 2018 года в Актау студенты разных колледжей устроили массовую драку с поножовщиной. В результате с ножевыми ранениями в Мангистаускую областную больницу были доставлены два парня. В драке принимали участие 11 студентов.
 
В январе 2018 года в столице на три года ограничения свободы осудили студента, нанесшего ножевые раны соседу по общежитию.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая