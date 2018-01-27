В столичном общежитии один студент ранил другого кухонным ножом

Астана. 27 января. Kazakhstan Today - Три года ограничения свободы получил столичный студент, нанесший ножевые раны соседу по общежитию, передает Kazakhstan Today.

19 мая 2016 года в общежитии университета между студентами А. и К. возник словесный конфликт из-за спора об уборке санитарного узла в секции, где они проживали. А., действуя умышленно с целью причинения вреда здоровью К., нанес ему множество ножевых ранений кухонным ножом, сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Приговором районного суда №2 Алматинского района столицы А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 106 УК РК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года.

На основании закона "Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан" наказание А. сокращено на одну четверть, и ему окончательно назначено три года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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