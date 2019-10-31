Командир батальона воинской части в Алматы подозревается в получении взятки от ефрейтора

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Командир штабного батальона воинской части 61993 Министерства обороны РК подозревается в получении взятки от ефрейтора, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Алматы совместно с сотрудниками управления военной контрразведки КНБ РК по десантно-штурмовым войскам и частям Алматинского гарнизона по подозрению в получении взятки изобличен командир штабного батальона войсковой части 61993 Министерства обороны Республики Казахстан, майор", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

По данным ведомства, майор подозревается в получении взятки от водителя комендантского взвода штабного батальона ефрейтора в сумме 100 тыс. тенге, путем перечисления на банковский счет Kaspi Gold за общее покровительство.

Как уточнили в пресс-службе, покровительство предполагалось в условиях ослабления выполнения служебных обязанностей, а также путем прикрытия в случае отсутствия на службе.

Процессуальное задержание в отношении подозреваемого не применялось ввиду признания им вины и ходатайства защитника о применении ускоренного досудебного производства. Досудебное расследование продолжается, заключили в пресс-службе.

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