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Ответсекретарь и глава департамента Министерства культуры и спорта за взяточничество лишены свободы на 8 и 7 лет

30.10.2019, 18:27 12826
 

К. Уалиев и Е. Даржибаев подозревались в получении от К. Ботбая взятки в размере $37 тыс. за общее покровительство путем заключения договора государственных закупок по изданию литературы на религиозную тематику", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

 
Сегодня приговором суда №2 Нур-Султана все трое фигурантов признаны виновными. Уалиев и Даржибаев приговорены к 8 и 7 годам лишения свободы. Ботбай также приговорен к 7 годам ограничения свободы. 
 

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