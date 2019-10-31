Ответсекретарь и глава департамента Министерства культуры и спорта за взяточничество лишены свободы на 8 и 7 лет

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - К крупным срокам лишения свободы приговорил суд ответственного секретаря Министерства культуры и спорта РК К. Уалиева, директора административного департамента МКС РК Е. Даржибаева и президента ТОО "Издательская корпорация "КазАкпарат" К. Ботбая, передает Kazakhstan Today.

К. Уалиев и Е. Даржибаев подозревались в получении от К. Ботбая взятки в размере $37 тыс. за общее покровительство путем заключения договора государственных закупок по изданию литературы на религиозную тематику", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

Сегодня приговором суда №2 Нур-Султана все трое фигурантов признаны виновными. Уалиев и Даржибаев приговорены к 8 и 7 годам лишения свободы. Ботбай также приговорен к 7 годам ограничения свободы.

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