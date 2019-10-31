В Алматы вынесен приговор в отношении сотрудника Генпрокуратуры и следователя полиции

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор в отношении сотрудника Генпрокуратуры Куралбека Рахметова и следователя ДВД Алматы Михаила Решетова, подозреваемых в незаконном привлечении 25 лиц к уголовной ответственности, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в громком деле была поставлена точка. Алмалинский районный суд Алматы признал Куралбека Рахметова невиновным и оправдал за отсутствием состава уголовного правонарушения по следующим статьям УК РК: "Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления", "Превышение власти или должностных полномочий", "Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности.

Между тем суд приговорил Рахметова к семи годам лишения свободы, признав его виновным по статьям: "Принуждение к даче показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны прокурора или лица, осуществляющего досудебное расследование", "Заведомо незаконное задержание", "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления", "Пытки", "Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления", "Превышение власти и должностных полномочий", "Распространение заведомо ложной информации".

Суд также пожизненно лишил его права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%.

"Михаил Решетов признан невиновным по статьям "Превышение власти и должностных полномочий" и "Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления" за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения и недоказанностью его вины в совершении уголовного правонарушения соответственно. Также Решетов признан виновным по статье УК РК "Распространение заведомо ложной информации". Он осуждён к 1,5 года и 7 дням лишения свободы. Назначенное ему наказание считается отбытым", - уточнили в пресс-службе суда.

К. Рахметов лишен классного чина "старший советник юстиции", также внесено представление о лишении медали "Жауынгерлік ерлігі ушін", выданной ему указом президента Казахстана в 2016 году. М. Решетов лишен звания "майор полиции".

Также судом вынесено частное постановление в адрес прокурора города Алматы, говорится в сообщении.

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