В Талдыкоргане мужчина устроил стрельбу

Талдыкорган. 31 октября. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане произошла стрельба, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, ночью 31 октября поступил вызов о стрельбе у кафе, расположенного в 3-м микрорайоне. Прибывшие на место происшествия сотрудники Западного отдела полиции обнаружили получившего огнестрельные ранения 45-летнего мужчину. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в стрельбе был установлен и доставлен в полицию", - проинформировали в полиции.

По информации ведомства, мужчина в момент задержания был пьян. Выяснилось, что он проживает в одном из соседних многоэтажных домов. В увеселительном заведении между ним и потерпевшим произошла ссора. В ходе выяснения отношений на улице мужчина выстрелил в оппонента несколько раз.

"Оружие оказалось газотравматическим. Пистолет уже обнаружен, изъят и приобщен к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства. По показаниям задержанного, пистолет он ранее нашел в мусорном контейнере и хранил у себя дома. Досудебное расследование по факту проводится согласно части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением оружия)", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

По факту назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый помещен под стражу.





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