Полиция установила шымкентских стрелков, принимаются меры по их задержанию

Шымкент. 30 октября. Kazakhstan Today - Полиция Шымкента установила подозреваемых в стрельбе в кафе. В настоящее время принимаются меры по их задержанию, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Шымкента, 29 октября на пульт 102 поступило сообщение о том, что неизвестные лица зашли в кафе по улице Аргынбекова и произвели несколько выстрелов.

Один человек скончался на месте происшествия и 5 лиц, которые получили ранения различной степени тяжести, госпитализированы в медицинские учреждения", - уточнили в полиции.

Также сообщается, что в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты орудия преступления. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 99, части 4 статьи 287 УК РК.

Личности подозреваемых установлены, принимаются меры по их задержанию. Руководство прокуратуры и департамента полиции держат на особом контроле ход расследования дела", - отметили также в пресс-службе.

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