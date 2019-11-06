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Талдыкорган. 5 ноября. Kazakhstan Today - Суд увеличил срок лишения свободы акиму села в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Алматинский областной суд отменил обвинительный приговор в отношении акима Ащибулакского сельского округа Илийского района С. Кузембаева. Приговор отменен в связи с существенным нарушением Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а именно нарушением тайны совещательной комнаты", - сообщила пресс-служба облсуда.

Судебной коллегией по уголовным делам областного суда вынесен новый обвинительный приговор. Кузембаев был признан виновным в покушении на получение взятки в сумме 3 600 000 тенге, группой лиц, по предварительному сговору, и ему назначена мера наказания 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Кузембаев взят под стражу в зале суда.

Как пояснили в суде, в мае 2018 года заявительница Ж. обратилась к сотруднице Ащибулакского сельского округа Илийского района А. Туралиной с просьбой об оказании содействия в получении земельного участка для своих детей. Последняя сообщила об этом акиму Кузембаеву. Они договорились выделить заявительнице четыре участка земли по 6 соток каждый, на общую сумму 3 600 000 тенге.

При получении указанной суммы Туралина была задержана сотрудниками Антикоррупционной службы Алматинской области. В дальнейшем постановлением следователя на основании статьи 65 УК она освобождена от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.

В дальнейшем, во время досудебного расследования, Кузембаев дал показания, что эти деньги он хотел использовать по программе "Рухани жангыру".

Вина Кузембаева доказана протоколом очной ставки между Кузембаевым и Туралиной, стенограммой записи между ними, где Кузембаев признает вину и говорит А. Туралиной, что теперь они точно получат наказание в виде лишения свободы, и другие материалы дела", - пояснили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

Кроме этого, в адрес акима Илийского района направлено частное постановление, поскольку сотрудник Ащибулакского сельского округа Илийского района Туралина, несмотря на то, что совершила тяжкое преступление, не понесла дисциплинарного наказания и продолжает работать на своей должности.

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