Акима сельского округа в Алматинской области осудили за взятку в 3,6 млн тенге

Талдыкорган. 1 августа. Kazakhstan Today - Аким Ащибулакского сельского округа Илийского района Алматинской области осужден за взяточничество при выдаче земельных участков, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении акима Ащибулакского сельского округа Илийского района С. Кузембаева.

"С. Кузембаев получил взятку в сумме 3,6 млн тенге за предоставление 4 земельных участков, расположенных на территории района. 31 июля приговором Илийского районного суда С. Кузембаев осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Кроме того, осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства