Лабораторию по производству "спайсов" организовал у себя дома житель Северного Казахстана (ВИДЕО)

Петропавловск. 7 ноября. Kazakhstan Today - Лабораторию про производству синтетических наркотиков ликвидировали в Северном Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области, в пригородном населенном пункте, выявлена лаборатория, где производились и подготавливались к реализации синтетические наркотики, известные как "спайс". Производство зелья наладил местный житель у себя дома. Он дистанционно закупал концентрат наркотического вещества, готовил его, смешивал с травяными сборами и расфасовывал по дозам", - сообщила пресс-служба МВД РК.

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружены и изъяты компоненты для производства "спайса", полимерные пятилитровые бутылки и воронка с наслоением синтетического каннабиноида, которые использовались в качестве емкости для изготовления конечного наркотика. Изъяты также электронные весы, 900 тыс. тенге. Оперативными работниками изъято 450 разовых доз "спайса", расфасованных в бумажные свертки.





Как пояснил задержанный в ходе обыска, наркотики он приготовил и расфасовал для личного употребления, а большое количество наркотика поясняет тем, что ежедневно он якобы употребляет 13-15 доз "спайса".

Однако, как удалось выяснить оперативникам, свой товар криминального происхождения организатор нарколаборатории сбывал в своем поселке и жителям близлежащих населенных пунктов.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов).

По информации начальника управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Каната Нуранова, с начала года полицейскими выявлено 262 преступления, связанных с оборотом синтетики. Задержано 85 человека, изъято 9 килограммов таких веществ. Это около 25 тыс. разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет свыше 80 млн тенге.

Это стало возможным в результате внесения изменений в законодательство в июле текущего года, благодаря которым в подконтрольные списки наркотических средств внесены все известные виды наркотиков. Для сравнения, в прошлом году органами внутренних дел расследовалось лишь 138 преступлений, связанных с оборотом синтетических наркотиков", - пояснили в пресс-службе.

Всего за 10 месяцев полицией выявлено 1878 наркопреступлений, 1118 фактов сбыта и 323 - хранения наркотиков в особо крупном размере. Изъято 19,4 тонны различных видов наркотиков, в том числе 19 килограммов героина, 370 килограммов гашиша и 9 килограммов синтетических наркотиков. Ликвидирована деятельность пяти ОПГ. К уголовной ответственности привлекаются 5 лидеров и 32 их участника.

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