В Костанайской области расследуют случай предоставления чрезмерного комфорта заключенным колонии

Костанай. 14 ноября. Kazakhstan Today - Бешбармак, виски и телевизор - в таких комфортных условиях в костанайской тюрьме отбывают срок бывшие чиновники. Видео с осужденными сняли скрытно и опубликовали в Сети, передает Kazakhstan Today.

Автор ролика утверждает, что трапеза проходила в колонии 161/2. На видео четверо арестантов отбывают срок в комфортных условиях. В камере накрыт богатый дастархан, работает телевизор и висят шторы, сообщил телеканал " Астана ".

Как выяснилось, здесь отбывает срок и экс-чиновник из Западного Казахстана. Бывший руководитель управления спорта Муслим Ундаганов был приговорен к 12 годам за хищение свыше 200 миллионов тенге.

По словам автора видео, беспредел в исправительном учреждении на этом не заканчивается. Лидерам преступных группировок администрация якобы предоставляет льготы и закрывает глаза на то, что они нарушают режим. Также называются имена сотрудников, которые обеспечивают им такое содержание.

В местном департаменте УИС признали, что такие факты действительно имели место.

Указанный на видео факт действительно имел место быть в учреждении УК-161/2 максимальной безопасности департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области. В настоящее время по данному инциденту органами преследования возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование", - прокомментировали в пресс-службе ДУИС по Костанайской области.

Напомним, ранее Антикоррупционная служба совместно с собственной безопасностью КУИС МВД РК начала в ряде регионов страны досудебные расследования в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

В частности, в Акмолинской области проверяется выявленный следственным путем факт получения заместителем начальника по режимно-оперативной работе Учреждения ЕЦ-166/18, майором юстиции взятки в сумме 400 тыс. тенге от гражданина (путем перечисления на электронный кошелек Qiwi) за общее покровительство и создание осужденному благоприятных условий содержания, проинформировали в антикоррупционном ведомстве.

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