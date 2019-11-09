Сотрудники уголовно-исполнительной системы подозреваются в коррупционных преступлениях

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой совместно с собственной безопасностью КУИС МВД РК в ряде регионов страны начаты досудебные расследования в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

"В Акмолинской области проверяется выявленный следственным путем факт получения заместителем начальника по режимно-оперативной работе Учреждения ЕЦ-166/18, майором юстиции взятки в сумме 400 тыс. тенге от гражданина (путем перечисления на электронный кошелек Qiwi), за общее покровительство и создание осужденному благоприятных условий содержания", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Кроме того, в Караганде совместно с руководством ДУИС области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличен контролер Учреждения АК-159/1. "Он подозревается в превышении должностными полномочиями, выразившемся в передаче осужденному марихуаны и сотового телефона за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. тенге", - отметили в ведомстве.

Процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось в связи с признанием вины и дачей обязательств о явке.

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