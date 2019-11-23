Нападение с ножом на ребенка: полиция Алматы задержала подозреваемого

Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы разыскала мужчину, напавшего на 12-летнюю девочку. По информации ребенка, у нападавшего при этом был предмет, похожий на нож, передает Kazakhstan Today.

По данным управления полиции Бостандыкского района, в производстве которого расследуется уголовное дело по факту нападения на девочку, подозреваемый установлен и задержан, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

В присутствии законных представителей девочки было проведено опознание, она узнала в гражданине С., 1969 года рождения, своего обидчика. Этот мужчина работает в местном КСК дворником, проживает там же, в микрорайоне Орбита, в подвальном помещении", - рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

При этом он отметил, что задержанный отрицает наличие у него ножа в момент нападения.

По его словам, в то утро он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, направился в магазин. По пути встретил девочку, которую, как он утверждает, не хотел напугать, якобы стал вынимать из кармана сотовый телефон, а ребенок подумал, что нож", - уточнил Даурен Утебаев.

В пресс-службе сообщили, что показания задержанного будут перепроверены в процессуальном порядке, будет собрана доказательная база и далее принято окончательное процессуальное решение по делу.

Для расследования данного факта в полиции была создана специальная следственно-оперативная группа.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства