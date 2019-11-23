Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Крупную партию синтетических наркотиков изъяли у жителя Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции Алматы, в городе ликвидирован канал сбыта наркотиков. Во главе преступного бизнеса стоял 33-летний гражданин Ш., житель Турксибского района города.

"Прежде чем реализовать спецоперацию по задержанию наркодельца, сотрудники управления по противодействию наркобизнесу проводили комплекс оперативных и специальных мероприятий, в результате которых преступная деятельность подозреваемого подтвердилась. Незадолго до задержания фигурант продал своему постоянному клиенту спичечный коробок с психотропным веществом "альфа-PVP" за 40 тыс. тенге. После этой сделки он и был задержан", - рассказал заместитель начальника ДП Алматы подполковник полиции Берик Абильбеков.

Он уточнил, что спецоперация была проведена в нижней части города, по улице Бурундайская. Далее по месту жительства подозреваемого проведены санкционированные обыски.

"В отопительной печи, что в прихожей, был обнаружен и изъят пакет, внутри которого находились расфасованные полиэтиленовые свертки с веществом в виде порошка и комочков бежевого цвета. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, общий вес изъятых психотропных веществ составил 1 килограмм 760 граммов", - проинформировал Берик Абильбеков.

Он также сообщил, что задержанный Ш. использовал схему бесконтактного сбыта наркотических средств и новых видов психоактивных веществ методом закладок в тайники. Денежные средства от покупателей делец получал через электронные платежные системы и далее обналичивал их через банки второго уровня.

"Оперативные мероприятия по данному факту все еще продолжаются. В ближайшее время будет установлен и, соответственно, ликвидирован канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в город Алматы. А в настоящее время гражданин Ш. находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 УК РК и частью 2 статьи 287 УК РК", - отметил подполковник Абильбеков.

По его информации, во время обысковых мероприятий в доме подозреваемого также были обнаружены и изъяты травматический пистолет марки "Стример", ручная светозвуковая граната и несколько охотничьих ножей.

Напомним, в Алматы и ряде других крупных городов Казахстана появились рекламные баннеры с QR-кодом сайта, распространяющего наркотики. К настоящему времени полиция установила заказчика баннерной рекламы, его доверенное лицо, фирму-изготовитель в Алматы , а также юридические лица, разместившие эти баннеры в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде и Усть-Каменогорске.

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