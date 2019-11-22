В Караганде задержан посредник, причастный к размещению билбордов с рекламой наркотиков

Сотрудниками полиции установлены заказчик баннерной рекламы с QR-кодом сайта, распространяющего наркотики, его доверенное лицо, фирма-изготовитель в Алматы, а также юридические лица, разместившие эти баннеры в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде и Усть-Каменогорске. В настоящее время посредник задержан, с ним проводятся процессуальные мероприятия", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Как отметили в ведомстве, в отношении юридических лиц, разместивших баннерную рекламу, составлены административные протоколы по статье 423 Кодекса об административных правонарушениях (Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).
Кроме того, в Алматы изготовитель рекламы, разместивший в этом городе два баннера, подвергнут административному штрафу в размере 300 МРП, или 757 тыс. 500 тенге.
В дополнение сообщаем, что в мажилисе парламента 20 ноября текущего года прошло пленарное заседание по рассмотрению законопроекта, предусматривающего в том числе ужесточение уголовного наказания за наркопреступления. По инициативе депутатов, состав правонарушения за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков планируется перенести из числа административных правонарушений в Уголовный кодекс", - отметили в пресс-службе.
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