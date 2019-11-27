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Трое неизвестных напали на дом предпринимателя в Костанайской области и потребовали денег

26.11.2019, 15:58 10045
Костанай. 26 ноября. Kazakhstan Today - Трое неизвестных в масках и с пневматическими пистолетами напали на дом предпринимателя в Аулиекольском районе Костанайской области. Проводится досудебное расследование по статье "Разбой, совершенный группой лиц", передает Kazakhstan Today.
 
20 ноября, около 22.00, трое неизвестных ворвались в дом местного предпринимателя, произвели несколько выстрелов из пневматического пистолета в супругов и потребовали денег. Однако, не доведя свой замысел до конца, скрылись с места преступления. Супруги серьезно не пострадали, пишет alau.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
 
В тот же день троих подозреваемых и водителя задержали около поселка Талапкер. В машине были изъяты шапочки с прорезями для глаз, три пневматических пистолета, подложные госномера. Все задержанные - жители Костаная в возрасте от 24 до 25 лет. Один из них был ранее судим за хулиганские действия. 
 

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