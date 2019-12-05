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В Алматы бывших руководителей Республиканской ветлаборатории приговорили к крупным штрафам за коррупцию

04.12.2019, 16:06 8047
В Алматы бывших руководителей Республиканской ветлаборатории приговорили к крупным штрафам за коррупцию
Фото: Казинформ
Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - Бывших руководителей Республиканской ветеринарной лаборатории МСХ РК приговорили к крупным штрафам за получение взятки, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении и.о. генерального директора Республиканской ветеринарной лаборатории МСХ РК Итенова М.Ч., его заместителя и по совместительству заведующей лаборатории Адилбаевой Г.Р., а также заведующей пищевой безопасности данного РГП Алынязовой Б.А. Им было предъявлено обвинение в совершении коррупционных преступлений.
 
По информации пресс-службы Антикоррупционной службы, 3 декабря приговором районного суда №2 Жетысуского района Алматы Итенов и Адилбаева признаны виновными в получении взятки в сумме 250 тыс. тенге за трудоустройство гражданина в ветеринарную лабораторию в качестве лаборанта, а Итенов также признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившемся в выдаче соответствующих заключений предпринимателям. Итенов и Адилбаева осуждены к штрафу в размере 10 млн тенге каждый и пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 
Этим же приговором Алынязова признана виновной и осуждена к штрафу в размере 757 тыс. тенге за причинение имущественного ущерба государству путем злоупотребления доверием.
 

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