На трассе в Алматинской области задержана вооруженная группа преступников

Талдыкорган. 10 января. Kazakhstan Today - В Енбекшиказахском районе Алматинской области, близ села Шелек, на трассе Коргас - Алматы полицейскими задержан автомобиль Фольксваген-Гольф, в салоне которой находились трое мужчин в возрасте 22-25 лет, передает Kazakhstan Today.

"Все трое подозреваются в совершении серии краж из частных домовладений и квартир в Енбекшиказахском районе. Оперативные мероприятия по этой группе разрабатывались и проводились полицией в течение двух месяцев. При задержании группы, у подозреваемых обнаружено и изъято огнестрельное оружие в виде обреза охотничьего ружья, 16-го калибра, а также пневматический пистолет. Кроме того, в салоне их автомашины, в одном из тайников, обнаружено около 2 килограмм марихуаны. Задержанные лица доставлены в Енбекшиказахскую районную полицию", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Полиция установила, что члены группы являются жителями Енбекшиказахского и Раимбекского районов. Один из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Согласно имеющейся информации воровская группа действовала в регионе с лета прошлого года и причастна, предположительно, к 8 кражам с крупным ущербом, в которых похищались ювелирные изделия и денежные средства. Расследование проводится сразу по нескольким статьям уголовного законодательства (кража, незаконное хранение наркотиков и оружия). Подозреваемые помещены под стражу. Расследование взято на особый контроль областного департамента", - отметили в полиции.

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