В Алматы девушка несколько дней провела в сексуальном рабстве

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - В Алматы девушка была похищена и несколько дней провела в сексуальном рабстве, передает Kazakhstan Today.

Девушка уверяет, что ее похитили и заставили заниматься проституцией. Все это время ее избивали. Лишь чудом ей удалось сбежать. Пострадавшая обратилась в полицию. Предполагаемый притон пришлось брать штурмом. Выяснилось, что в частном доме насильно удерживали и других девушек, сообщает телеканал КТК .

У пострадавшей сломано ухо, разбита голова, тело покрыто синякам и ушибами. По словам девушки, она несколько дней была в сексуальном рабстве. Все это время над ней жестоко издевались и заставляли оказывать интимные услуги.

Не смотрите на меня! Почему все на меня так смотрят? Сначала меня били поварешкой, потом начали бить шнуром от удлинителя по спине. Ногами и руками тоже били. Меня били Камила и Аида", - рассказала пострадавшая.

По ее словам, неделю назад она была похищена, когда вышла с работы и возвращалась домой. К ней подъехала машина, из которой вышли мужчины, силой затолкали ее в салон автомобиля и увезли в частный дом.

Они сказали: "Ты будешь работать проституткой. Если не согласишься, тогда мы покажем документы родителям, в которых будет написано, чем ты занимаешься"", - уточнила девушка.

После того как она не вернулась с работы, родственники забили тревогу. Они звонили ей, но трубку никто не брал. После нескольких дней алматинке удалось выйти на связь и рассказать, где она. Близким удалось освободить пострадавшую не сразу.

Насколько я слышала, у них там девочек держат. И есть даже те, которых держат… как бы сказать… незаконно держат, насильно держат. У них, оказывается, есть черный ход. Я специально стояла сзади у черного входа, и я слышала, как ее били и как она кричала там, я это все прекрасно слышала", - пояснила алматинка.

Пострадавшая и ее родственники живут в страхе, побоялись обратиться к врачам за помощью. Показать дом, где ее насильно удерживали, девушка согласилась только в присутствии полицейских. Соседи уверяют, в этом доме уже давно организовали притон. Хозяева отказались впускать полицейских. Пришлось вызывать дополнительные наряды. Позже полицейским все же удалось попасть внутрь. Там правоохранители обнаружили нескольких девушек легкого поведения. Всех жильцов дома задержали для выяснения личностей. По делу начато досудебное расследование.

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