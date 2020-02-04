Вора в законе Серика Джаманаева и членов его ОПГ задержали в Алматинском регионе

Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - Вора в законе Серика Джаманаева и членов возглавляемой им ОПГ задержали в Алматинском регионе, передает Kazakhstan Today.



"1 февраля Комитетом национальной безопасности РК совместно с Министерством внутренних дел РК пресечена деятельность предполагаемой организованной преступной группы, возглавляемой так называемым вором в законе Сериком Джаманаевым (уголовное прозвище Серик-голова). Вместе с Джаманаевым задержаны и водворены в ИВС ДП Алматы шесть представителей криминальной среды, подозреваемых в причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с применением насилия", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.



По информации ведомства, в ходе обысковых мероприятий по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты автоматическое и полуавтоматическое оружие, крупная сумма денежных средств, а также предметы, подтверждающие завладение задержанными чужого имущества.



Межведомственной следственно-оперативной группой КНБ-МВД РК проводится досудебное расследование.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства