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Судья Туркестанского облсуда подозревается в получении крупной взятки за смягчение приговора

04.02.2020, 11:36 12691
Туркестан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Судья апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда Аширбек Рахымбаев подозревается в получении крупной взятки за содействие в смягчении приговора, передает Kazakhstan Today.
 

Рахымбаев получил взятку в значительном размере за неправомерное содействие в смягчении наказания осужденному. 31 января текущего года в Туркестане Рахымбаев изобличен с поличным при получении взятки и полностью признал вину в совершенном преступления", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

 
В ведомстве отметили, что факт получения взятки также доказывается материалами негласных следственных действий (аудио-, видеофиксация).
 
Органы КНБ продолжают досудебное расследование по части 2 статьи 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса РК.
 
 

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