Судья Туркестанского облсуда подозревается в получении крупной взятки за смягчение приговора

Рахымбаев получил взятку в значительном размере за неправомерное содействие в смягчении наказания осужденному. 31 января текущего года в Туркестане Рахымбаев изобличен с поличным при получении взятки и полностью признал вину в совершенном преступления", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.
В ведомстве отметили, что факт получения взятки также доказывается материалами негласных следственных действий (аудио-, видеофиксация).
Органы КНБ продолжают досудебное расследование по части 2 статьи 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса РК.
Ранее сообщалось, что председатель Бостандыкского районного суда Алматы арестован по подозрению в коррупции.
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