В Актобе студента университета ранили ножом во время драки

Актобе. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе во время драки между студентами университета одного из них ранили ножом, передает Kazakhstan Today.

5 февраля за общежитием Актюбинского регионального государственного университета (АРГУ) имени Жубанова между студентами произошла драка, в ходе которой один нанес ножевые ранения 19-летнему студенту, который доставлен в БСМП Актобе", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В ДП отметили, что в ходе проведения оперативных мероприятий установлены и задержаны участники драки. Личность того, кто нанес ножевые ранения, устанавливается. Принимаются меры по его задержанию.

По данному факту начато досудебное расследование по статьям 24, 3-99 УК РК (Покушение на убийство).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства