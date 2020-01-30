В Актюбинской области девятиклассник нанёс ровеснику ножевое ранение

27 января в городе Шалкаре Актюбинской области между старшеклассниками одной из школ произошел конфликт. В результате ножевое ранение получил 16-летний подросток", - сообщает портал Polisia.kz.
Отмечается, что все участники инцидента уже установлены.
По подозрению в совершении данного преступления задержан ученик 9 класса. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Актобе подростка приговорили к девяти годам колонии за убийство школьника.
Напомним, в Каркаралинске девятиклассник в драке несколько раз ударил восьмиклассника складным ножом.
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