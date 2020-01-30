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В Актюбинской области девятиклассник нанёс ровеснику ножевое ранение

29.01.2020, 16:34 10315
В Актюбинской области девятиклассник нанёс ровеснику ножевое ранение
Шалкар. 29 января. Kazakhstan Today - 16-летний школьник получил ножевое ранение во время конфликта между подростками в Шалкаре, передает Kazakhstan Today.
 

27 января в городе Шалкаре Актюбинской области между старшеклассниками одной из школ произошел конфликт. В результате ножевое ранение получил 16-летний подросток", - сообщает портал Polisia.kz

 
Отмечается, что все участники инцидента уже установлены. 
 

По подозрению в совершении данного преступления задержан ученик 9 класса. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство", - уточняется в сообщении.

 
 
 

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