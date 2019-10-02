В Актобе подростка приговорили к девяти годам колонии за убийство школьника

Актобе. 1 октября. Kazakhstan Today - В Актобе огласили приговор в отношении 17-летнего Асылбека Сабыра. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы за умышленное убийство сверстника, передает Kazakhstan Today.

В качестве возмещения морального вреда семья обвиняемого должна выплатить потерпевшей стороне 3 млн тенге, кроме этого, восполнить затраты на погребение - 1 млн 318 тысяч тенге, еще триста тысяч - за услуги адвоката.

Родственники осужденного не согласны с приговором и заявили, что будут подавать апелляцию, отмечается в статье.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.





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