В Актобе подростка приговорили к девяти годам колонии за убийство школьника

Преступление было совершено в январе на катке в Шалкаре. 16-летний подросток получил ножевое ранение в область груди и скончался. Он был спортсменом, кандидатом в мастера спорта по боксу. Подсудимый, житель этого же села Асылбек, убеждал суд, что защищался, но эти доводы не приняли. Суд учел возраст подсудимого, его раскаяние и хорошую характеристику и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы, сообщает портал "Мой город".
В качестве возмещения морального вреда семья обвиняемого должна выплатить потерпевшей стороне 3 млн тенге, кроме этого, восполнить затраты на погребение - 1 млн 318 тысяч тенге, еще триста тысяч - за услуги адвоката.
Родственники осужденного не согласны с приговором и заявили, что будут подавать апелляцию, отмечается в статье.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
Ранее также сообщалось, что в Каркаралинске девятиклассник ранил восьмиклассника складным ножом.
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