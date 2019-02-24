Девятиклассник ранил восьмиклассника складным ножом в Каркаралинске

Караганда. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Каркаралинске девятиклассник в драке несколько раз ударил восьмиклассника складным ножом, пострадавшего госпитализировали, передает Kazakhstan Today со ссылкой на телеканал КТК .

Ссора произошла прямо в школе, во время перемены. В ходе драки ученик девятого класса достал складной нож и несколько раз ударил им восьмиклассника в область поясницы. Раны к счастью, оказались неглубокими, органы не задеты.

Педагогам 15-летний подросток рассказал, что нашел нож на улице. В содеянном он признался и полицейским. Пострадавшего ученика перевезли в областной центр, его жизнь сейчас вне опасности.

Изначально ребенка привезли в Центральную районную больницу Каркаралинска. Оказали всю необходимую первую помощь. Затем его перевели в Детскую областную клиническую больницу города Караганды. Также его осмотрели, все необходимые обследования провели. Сейчас он находится в палате, его состояние стабильное", - проинформировала пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

По данным телеканала " Астана ", нападавший школьник защищался от насмешек сверстников.

Это подростковый возраст переходный, и потерпевшая сторона надсмехалась над несовершеннолетним, который нанес ножевые ранения. По тому, как появился у него нож, мы сейчас ведем свое служебное расследование. В данной школе недостаточно камер наблюдения было. Подростки знали места вне досягаемости камер, вот там и происходят чаще всего столкновения", - отметила заместитель руководителя управления образования Карагандинской области Гульмира Кабдиева.

Между тем полиция начала досудебное расследование по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего".

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