В Атбасаре суд оправдал местного жителя по делу о крупной краже у ТОО, а через месяц он учинил грабеж на $27 500 тыс.

Атбасар. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Атбасаре суд оправдал двух жителей города по делу о крупной краже ядохимикатов у ТОО. Но уже менее чем через два месяца после оправдательного вердикта полиция вновь задержала одного из фигурантов дела за грабеж с ущербом в размере $27 500, передает Kazakhstan Today.

Представители компании "Атбасар Агропродукт", у которой были похищены ядохимикаты на сумму 2,5 млн тенге, обратились в агентство Kazakhstan Today. Они сообщили, что ущерб компании до сих пор не возмещен, несмотря на то, что во время кражи преступники были застигнуты с поличным.

18 июня 2019 года, Алтыбаев, в 2016 году осужденный к 5 годам условно за грабеж, несмотря на непогашенную судимость, по предварительному сговору с ранее не судимым Молдашевым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время из полеводческого стана нашего ТОО "Атбасар Агропродукт", расположенного вблизи села Сепе, открыто похитили ядохимикаты на общую сумму 2 508 102 тенге", - рассказал представитель компании Александр Шмидт. При этом он уточнил, что кража была совершена с угрозой применения физического насилия к механизатору Некрасову, который застал грабителей на месте преступления.

Вина подсудимых Молдашева и Алтыбаева, ранее судимого за аналогичное преступление, была полностью доказана. На месте совершения преступления Алтыбаева застал механизатор Некрасов, который чуть не оказался его жертвой. Кроме этого, данные биллинга подтвердили местоположение Алтыбаева и Молдашева на месте преступления, а также имелись другие доказательства их вины. Однако 5 декабря 2019 года Атбасарский районный суд, несмотря на неопровержимые доказательства вины подсудимых, прямые показания потерпевшего Некрасова, а также поставив под сомнение показания других четырех свидетелей, вынес в отношении Алтыбаева и Молдашева оправдательный приговор, посчитав, что доказательств их вины по делу недостаточно. Материальный ущерб в результате данного преступления остался не возмещенным", - отметил представитель компании.

По его словам, ТОО "Атбасар Агропродукт" подало апелляционную жалобу, рассмотрение которой назначено на 19 февраля.

Между тем уже в январе этого года один из оправданных судом вновь попал в поле зрение правоохранительных органов.

28 января 2020 года оправданный Молдашев, из чувства полной безнаказанности, совершил новое тяжкое преступление, то есть разбойное нападение в группе лиц по предварительному сговору, на жителя Алматы. Они избили его, применив насилие, опасное для жизни и здоровья, и завладели у потерпевшего крупной суммой денег в размере $27 500", - рассказал Александр Шмидт.

Отметим, что информацию о разбойном нападении на предпринимателя ранее распространила пресс-служба департамента полиции Акмолинской области. По ее данным, 46-летний частный предприниматель, приехавший из Алматы, по дороге в гостиницу был подвергнут нападению. Двое неизвестных избили его и похитили барсетку, в которой находились $27 500, документы и банковские карты. По подозрению в грабеже задержаны двое жителей Атбасара в возрасте 26 и 28 лет.

Мы, предприниматели, вносим вклад в развитие экономики региона, создаём рабочие места, платим налоги, а кто-то, пренебрегая законом, не желая работать и приносить пользу нашему обществу, совершает тяжкие преступления, наносит материальный ущерб субъектам частного предпринимательства, препятствует их развитию", - отметили в ТОО "Атбасар Агропродукт".

Считаем, что вся ответственность за это должна ложиться на суд. Всего этого можно было избежать, никто бы больше не пострадал от рук этих преступников, если бы суд руководствовался законом, и вынес справедливый приговор", - заявили в компании.

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