В Акмолинской области грабители избили предпринимателя из Алматы и похитили $27,5 тысячи

Кокшетау. 3 февраля. Kazakhstan Today - В городе Атбасаре Акмолинской области 28 января грабители избили предпринимателя и похитили у него $27,5 тыс., передает Kazakhstan Today.

По словам 46-летнего частного предпринимателя, двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и похитили барсетку, в которой находились $27 500, а также документы и банковские карты.

Бизнесмен прибыл в Акмолинскую область из Алматы, а преступление было совершено рано утром, когда мужчина направлялся в местную гостиницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Для раскрытия преступления и задержания грабителей была создана оперативная группа, проведен комплекс розыскных мероприятий. В результате принятых мер установлены и задержаны двое жителей Атбасара в возрасте 26 и 28 лет.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, уточнили в пресс-службе.

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