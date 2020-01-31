Две преступные группы задержали в Нур-Султане

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Полицейские столицы задержали две преступные группы. Одна группа подозревается в грабеже, вторая - в разбое, передает Kazakhstan Today.

С заявлением в управление полиции района Алматы обратился 21-летний житель. Глубокой ночью в подъезде трое парней, угрожая ему предметом, похожим на нож, забрали сотовый телефон. Задержаны трое парней 23 и 24 лет", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Грабеж". Задержанные водворены в следственный изолятор.

Гражданам, пострадавшим от действий данных лиц, следует обратиться в УП района Алматы по адресу: улица Жансугурулы, 2, или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-67-08; 71-67-24,102.

Кроме того, сотрудниками департамента полиции Нур-Султана за совершение разбойного нападения задержаны двое ранее судимых жителей столицы.

Познакомившись с двумя парнями в социальных сетях, злоумышленники, найдя предлог для встречи, договорились приехать в квартиру, где проживали потерпевшие. Зайдя к ним домой, угрожая ножом, они забрали два сотовых телефона и деньги, а затем скрылись", - рассказали в полиции.

В настоящее время подозреваемые задержаны и водворены в следственный изолятор. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Разбой".

Проводится проверка причастности задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просим обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: улица Бейбітшілік,1,9 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-63-16, 102", - говорится в сообщении.





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