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Безработный попытался ограбить офис микрокредитной организации в Нур-Султане

08.01.2020, 18:46 4402
Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Столичные полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение на офис микрокредитной организации, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы, инцидент произошел накануне, в 17.45.
 

В Центр оперативного управления ДП поступило сообщение о нападении на офис микрокредитной организации. По словам обратившейся в полицию девушки, на нее напал неизвестный, который, угрожая ножом, пытался открыто похитить деньги. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В течение суток удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался житель города 1992 года рождения", - рассказали в полиции.

 
По информации полицейских, мужчина не имел постоянного места работа и к уголовной ответственности ранее не привлекался. Он дал признательные показания в совершения разбойного нападения на офис микрокредитной организации. Также изъяты вещественные доказательства.
 
В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания департамента полиции. Ведется досудебное расследование.

 

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