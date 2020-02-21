В Шымкенте произошло двойное убийство

Шымкент. 20 февраля. Kazakhstan Today -В Шымкенте мужчина и женщина найдены мертвыми в квартире, передает Kazakhstan Today.

В своей квартире найдены мертвыми мужчина и женщина. Они были гражданскими супругами. По предварительным данным, хладнокровно с ними расправился их общий знакомый. Конфликт произошел во время распития спиртных напитков, сообщает телеканал Astana.tv.

Тела обнаружила мать погибшей, приехавшая навестить дочь.

По словам жильцов, такой финал для погибших был предсказуем. В квартире часто устраивали пьяные разборки. Соседям приходилось вызывать полицию. Были случаи, когда покойную женщину избивал и сам сожитель. Оба они состояли на учете как алкозависимые.

А сегодня, когда мама ее утром пришла, я обалдела. Я думала, Вадим что-то с ней сделал, потому что он ее все время избивал. Она говорит, они оба мертвые. Это значит, что кто-то другой был - убил кто ее", - рассказала соседка погибшей.

Никто из опрошенных соседей в день убийства криков о помощи не слышал.

По одной версии опрошенных жильцов, погибшим нанесены ножевые ранения, а по другой - их задушили. Отмечается, что входная дверь в квартиру, где обнаружены тела, была взломана.

Предполагаемый убийца задержан. Им оказался 20-летний житель Туркестанской области. Установлено, что преступление произошло на почве бытового конфликта между задержанным и погибшим мужчиной. Причастность его к смерти женщины будет установлена после экспертиз.

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